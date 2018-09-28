Россельхознадзор ограничил поставки в ЕАЭС продукции одной из фабрик агрохолдинга "Продо"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россельхознадзор ввел временные ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции одного из предприятий агрохолдинга "Продо". Как говорится в сообщении ведомства, мера касается "Продо Птицефабрика Сибирская" (Омская область) и вводится в связи с повторным выявлением остатков запрещенных и вредных веществ, антибиотика хинолона, в мясе птицы.

Группа "Продо" - один из крупнейших агропромышленных холдингов федерального масштаба на рынке птицеводства, свиноводства и мясопереработки. Предприятия группы расположены в Центральном, Сибирском и Уральском федеральных округах России. Компания осуществляет полный производственный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции.

Россельхознадзор также ввел ограничения на поставки в страны ЕАЭС продукции предприятия "Чебаркульская птица" (Челябинская область) из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в субпродуктах птицы.

Кроме того, как говорится в сообщении ведомства, Россельхознадзор вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции 23 российских предприятий, имеющих право поставок животноводческой продукции в страны ЕАЭС.