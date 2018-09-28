Титов обратился в прокуратуру после обращения к нему компании "Норебо" в связи с обысками

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Собственники крупнейшей российской рыбодобывающей компании "Норебо" обратились к уполномоченному при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борису Титову после обыска в их мурманском офисе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

"Собственники "Норебо" обратились к нам по поводу происходящего в их мурманском офисе. С предысторией конфликта я знаком, и действительно, создается ощущение рейдерского захвата. Обратились по этому поводу в прокуратуру, будем держать на контроле", - сказал Титов.

Ранее замдиректора по международным вопросам и связям с общественностью компании "Норебо" Сергей Сенников сообщил ТАСС, что в мурманском офисе компании прошли обыски после заявления ее бывшего главы Александра Тугушева. По его словам, Тугушев написал заявление о краже у него акций компании, в результате чего было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере"). При этом имеется документальное подтверждение того, что Тугушев в письменной форме признал отсутствие у него прав на какие-либо акции компании.

В постановлении о возбуждении уголовного дела по заявлению экс-главы компании говорится, что "неустановленные лица, имея умысел на незаконное приобретение чужого имущества в особо крупном размере, а именно 34828 акций ЗАО "Альмор Атлантика", принадлежащих Тугушеву, организовали составление договоров купли-продажи ценных бумаг, в которые умышленно были внесены недостоверные сведения об отчуждении Тугушевым 20318 акций "Альмор Атлантика" в пользу "Норебо инвест", и об отчуждении 14510 акций "Альмор Атлантика" в пользу самого общества". При этом Тугушев об указанных сделках осведомлен не был.

У агентства также есть копия ответа на адвокатский запрос в Федеральную службу судебных приставов Москвы о взыскании с Тугушева крупной денежной задолженности, датированная 27 августа 2018 года. Там говорится, что Тугушев неоднократно давал письменные свидетельства о том, что не имеет акций или доли в каких-либо компаниях, и что ранее был судим по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее ТАСС сообщал о том, что в Мурманске сотрудники полиции и СК РФ проводят обыски в компании "Норебо". Как сообщал ТАСС Сенников, "в течение недели сотрудники ГСУ СК по Москве в сопровождении сотрудников отдела борьбы с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (ОБЭиПК) УВД по ЮЗАО Москвы проводят следственные действия в компаниях группы "Норебо" в Мурманске. Изъяты серверы, компьютеры компании, что ставит под угрозу выплату заработной платы сотрудникам". "Обыскивают даже без судебного разрешения дома сотрудников группы "Норебо", идут допросы работников предприятия", - сказал он.

О "Норебо"

Официальным комментарием правоохранительных и следственных органов ТАСС пока не располагает. Холдинг "Норебо" является крупнейшим предприятием рыбодобывающей промышленности России, которое обеспечивает работой 3 тыс. человек от Мурманской области до Камчатки и ведет строительство рыбодобывающих судов на российских верфях.