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Путин считает необходимым сохранить высокие темпы роста товарооборота с Таджикистаном

Российский лидер отметил хороший темп развития двусторонних отношений между Москвой и Душанбе

ДУШАНБЕ, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил необходимость сохранить высокие темпы роста товарооборота с Таджикистаном и выразил намерение обсудить с президентом этой страны Эмомали Рахмоном дальнейшие перспективы сотрудничества.

"Я рад возможности обменяться с вами информацией о том, как развиваются наши отношения и наметить шаги на дальнейшую перспективу", - сказал в начале встречи с Рахмоном глава российского государства.

Путин отметил хороший темп развития двусторонних отношений между Россией и Таджикистаном, в частности, обратил внимание на рост товарооборота на 35% в 2018 году. "Нам нужно удержать набранные темпы", - отметил российский лидер.

Президент России также поблагодарил своего таджикского коллегу за хорошую организацию саммита СНГ, который прошел в Душанбе 27-28 сентября.

В свою очередь Рахмон заявил о намерении обсудить с Путиным состояние и перспективы развития многопланового сотрудничества между странами.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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