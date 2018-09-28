Глобальный саммит министров энергетики пройдет в рамках РЭН-2018

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Саммит глав энергетических ведомств, представляющих более 30 государств, состоится 3 октября 2018 года в рамках Российской энергетической недели, говорится в сообщении "Росконгресса".
Сессия "Эффективность регулирования ТЭК: общие подходы и страновые различия" будет посвящена вопросам государственной политики в энергетических отраслях стан мира.
К участию в пленарной дискуссии приглашены министр энергетики РФ Александр Новак, министр энергетики и промышленности Катара Мухаммед бен Салех Ас-Сада, министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Александар Антич, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич, министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, министр горнодобывающей промышленности и углеводородных ресурсов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбега Обианг Лима, министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр энергетики Азербайджана Парвиз Октай оглы Шахбазов и другие.
Модератором сессии выступит генеральный секретарь Мирового энергетического совета Кристоф Фрай.
В условиях общих вызовов, спровоцированных климатической повесткой и технологической революцией, странам предстоит решать глобальные вопросы долгосрочной энергетической и экологической безопасности с учетом баланса интересов потребителей и производителей в рамках тарифных решений.
В ходе сессии министры энергетики обменяются опытом эффективного регулирования отрасли с позиций инвестиционной привлекательности, энергетической безопасности, бюджетной эффективности. Участникам саммита предстоит найти ответы на вопрос, как новые факторы - распространение электромобилей, торговые войны, технологическое неравенство и т.п. - могут повлиять на изменение госполитики и как наиболее эффективно подготовиться к возможному "черному лебедю" в мировой энергетике.
О форуме
Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве с 3 по 6 октября 2018 года. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.
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