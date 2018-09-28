ОСК рассчитывает работать в кооперации с "Роснефтью" по ледоколам "Лидер"

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) рассчитывает работать в кооперации с "Роснефтью" по строительству ледоколов "Лидер", заказ на которые будет размещен на судоверфи "Звезда". Об этом сообщил ТАСС глава ОСК Алексей Рахманов в кулуарах форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи.

"Балтийский завод (входит в ОСК) является специалистом по ключевым технологиям атомного судостроения, все что касается бортовых систем защиты ядерного реактора, это баки металловодной защиты, специальное оборудование, это интеграция совместно с Росатомом самих ядерных установок, все то, что касается самих корабельных систем, это и планирование и производство всего того, что сопряжено с ядерной безопасностью", - сказал он.

"Кроме того, есть определенное понимание и выработанные в ходе строительства трех ЛК-60 технологии, касающиеся последовательности и безопасности строительства. Вот это тот самый минимум того, на что мы рассчитываем в качестве нашей роли", - добавил глава ОСК.

При этом Рахманов подчеркнул, что участие ОСК является предметом обсуждения. "Хотя здесь возникает много нюансов, потому что мы не можем и не хотим подменять руководство проектом, потому что в этом случае вся ответственность ляжет на нас. Это вопрос обсуждения", - отметил глава ОСК.

По его словам, формат участия Балтийского завода в проекте с "Роснефтью" пока предметно не обсуждался. "Пока еще нет контракта, нет проекта. Думаю, еще минимум год будет делаться рабочий проект. Одна из главных задач - не торопиться, потому что есть опыт, когда начинали строить заказы, не имея хотя бы половины конструкторской и рабочей документации, и каждый раз это выходило нам боком. Кроме того, необходимо начинать закупочную кампанию, по определению основного пакета поставщиков, чтобы не повторять ошибки, которые мы получили на ЛК-60. Мы этот диалог будем вести параллельно с коллегами из "Роснефти", - отметил Рахманов.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил о принятии решения о строительстве атомных ледоколов "Лидер" на дальневосточной верфи "Звезда". В серию войдут три ледокола. Отмечалось, что вопрос с финансированием строительства решен. В материалах к проекту бюджета на 2019-2021 годы сообщалось, что строительство двух ледоколов "Лидер" будет профинансировано из Фонда развития в 2023 году на сумму 33,25 млрд рублей. Строительство двух серийных ледоколов "Лидер" будет вестись из смешанных источников финансирования.

Ожидается, что ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Ранее стоимость одного судна оценивалась в 70 млрд рублей.