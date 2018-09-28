"Росэнергоатом" ввел блок №4 Ростовской АЭС в промэксплуатацию

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации Росатом) ввел в промышленную эксплуатацию четвертый энергоблок Ростовской АЭС. Об этом говорится в сообщении концерна.
"28 сентября, в День работника атомной промышленности, на Ростовской АЭС (филиал концерна "Росэнергоатом") произошло одно из ключевых событий текущего года для атомной энергетики России - на три месяца раньше запланированного срока введен в промышленную эксплуатацию энергоблок №4 Ростовской АЭС с реактором ВВЭР-1000", - говорится в сообщении.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 25 сентября выдала заключение о соответствии вводимого объекта проектной документации, техническим регламентам, и нормативно- правовым актам, в т.ч. требованиям энергетической эффективности.
По данным "Росэнергоатома", на сегодняшний день АЭС страны выработали более 147,5 млрд кВт/ч электроэнергии.
"Существенный вклад в этот результат внесла работа новых энергоблоков - №4 Ростовской АЭС и №1 Ленинградской АЭС-2. Отмечу, что энергоблок N4 Ростовской АЭС - это последний в Российской Федерации блок -"тысячник", но уже спроектированный с некоторыми элементами защиты, используемой в инновационных энергоблоках поколения "3+", - приводятся в сообщении слова главы Росатома Алексея Лихачева.
Генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров отметил, что используемое на Ростовской АЭС так называемое "поточное строительство", обеспечивающее как соблюдение директивных сроков строительства, так и максимально эффективное использование материальных и денежных ресурсов, позволило ввести четвертый энергоблок Ростовской АЭС в промышленную эксплуатацию с опережением в три месяца и высоким качеством.
О станции
В начале декабря 2017 года на новом энергоблоке №4 Ростовской АЭС начались операции по физическому пуску с загрузки ядерного топлива в реактор. В феврале 2018 года Ростовская АЭС начала этап энергопуска нового блока.
По данным "Росэнергоатома", на сегодняшний день энергоблок №4 Ростовской АЭС выработал более 3,75 млрд кВт/ ч электроэнергии, что позволило Ростовской области войти в число российских регионов-лидеров по объему электрогенерации.
С вводом четвертого энергоблока доля Ростовской АЭС в выработке энергосистемы Юга вырастет до почти 30% против 26% до ввода блока.