"Росэнергоатом" ввел блок №4 Ростовской АЭС в промэксплуатацию

"Росэнергоатом" ввел блок №4 Ростовской АЭС в эксплуатацию на три месяца раньше срока

Генеральный директор "Росэнергоатома" Андрей Петров отметил, что этому способствовало так называемое "поточное строительство"

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