ФАС предложила увязать объем инвестпрограммы РЖД с динамикой грузооборота

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила изменения в приказ об индексации тарифов на грузоперевозки, в рамках которых служба предлагает увязать объем инвестпрограммы РЖД с динамикой грузооборота.

Соответствующие изменения в приказ "Об индексации ставок тарифов, сборов и платы за перевозку грузов и услуги по использованию инфраструктуры при перевозках грузов, выполняемые (оказываемые) ОАО "Российские железные дороги" опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

В частности, если в течение периода регулирования в 2019-2025 годах ежегодные показатели грузооборота снижаются или ухудшаются относительно ежегодных показателей грузооборота, включенных в долгосрочную программу развития РЖД, утверждаемую до 31 декабря 2018 года, то "субъект регулирования на следующий год принимает меры по сокращению физических объемов и соответствующих стоимостных показателей инвестиционной программы в части мероприятий, имеющих более низкий приоритет, а также по дополнительному привлечению кредитов, займов и иных нетарифных источников".

Таким образом, если в течение указанного выше периода показатели грузооборота увеличиваются или улучшаются и/или достигается экономия от снижения операционных расходов, то тогда могут приниматься меры по увеличению физических объемов и соответствующих стоимостных показателей инвестпрограммы "в части экономически выгодных мероприятий, направленных на обоснованное увеличение пропускных и провозных мощностей инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования", по "дополнительному снижению тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозке грузов, если такое снижение тарифов обеспечивает прирост грузооборота в интересах экономического развития", а также по "возврату ранее привлеченных кредитов, займов", отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что с 2019 года РЖД не будет получать надбавок к грузовому тарифу, а его индексация будет рассчитываться по формуле "инфляция минус 0,1%".

В конце августа сообщалось, что инвестиционная программа РЖД в 2018 год увеличилась на 3,5% и составит 568 млрд рублей. Объем инвестпрограммы в 2018-20 годах составит свыше 1,8 трлн руб.