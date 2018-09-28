Ретейлеры рассказали, какие новые модели iPhone пользуются наибольшим спросом

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Первые итоги продаж iPhone XS превышают результаты прошлого запуска новых моделей, сообщили ТАСС представители крупнейших ретейлеров. Корпорация Apple представила новинки 12 сентября. В официальном интернет-магазине Apple с 28 сентября можно купить iPhone XS и XS Max в серебристом цвете, цвете "серый космос" и новом золотом оттенке с памятью 64 Гб, 256 Гб и 512 Гб. Стоимость iPhone XS составляет от 88 тыс. до 119 тыс. рублей в зависимости от размера памяти, а iPhone XS Max - от 97 тыс. до 128 тыс. рублей.

По оценкам МТС, продажи iPhone XS и XS Max превышают продажи смартфонов Apple восьмой серии. Наиболее востребованной моделью в розничной сети оказалась XS Max - на нее спрос в два раза больше, чем на XS. Самый популярным цветом стал золотой, вторым по популярности - серый космос. "Наибольшим спросом пользуются версии на 256 Гб", - отметили в МТС.

В "Вымпелкоме" количество проданных моделей iPhone XS и XS Max в три раза превысило количество iPhone 8 и iPhone 8 Plus, реализованных в первый день продаж. Самой популярной моделью в интернет-магазине стала XS Max 256 Гб Space Grey. "В розничных магазинах самой популярной стала модель XS Max 256 Гб Gold", - сообщили в "Вымпелкоме". Наибольший спрос на новые смартфоны Apple в "Билайне" был зафиксирован в Москве, Нижнем Новгороде, Красноярске, Саратове и Хабаровске.

"В "Связном", "Евросети" и C-store по итогам первых 14 часов iPhone XS и iPhone XS Max продаются быстрее прошлогодних новинок. На данный момент количественные продажи iPhone XS и iPhone XS Max превышают количество проданных iPhone 8 и iPhone 8 Plus на 24% за аналогичное время в прошлом году и на 14% - прошлогодние показатели iPhone X", - сообщила старший вице-президент объединенной компании Дагмара Иванова. В re:Store сообщили, что на момент старта было оформлено существенно больше предзаказов, чем в прошлом году, когда старт iPhone X был одновременно со всем миром (в этом году старт продаж в России позже).

В "М.Видео" (бренды - "М.Видео" и "Эльдорадо") отметили, что среди новинок Apple спросом пользуются не только смартфоны. "Отдельным спросом пользуются Apple Watch S4 - даже первые утренние часы показывают продажи в полтора раза выше, чем годом ранее. Первым купленным в "М.Видео" гаджетом стали Apple Watch", - сообщили в компании.