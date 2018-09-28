ТАСС, 28 сентября. Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в госкорпорацию Ростех) построит первый в России комплекс для испытаний новых авиационных двигателей большой тяги на базе АО "ОДК-Пермские моторы", говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

"Ростех построит в Перми первый в РФ испытательный комплекс для авиадвигателей большой тяги, таких как ПД-35. Испытательный комплекс будет построен на территории загородной испытательной станции [ЗИС] АО "ОДК-Пермские моторы" в поселке Новые Ляды", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, планируется возведение объектов общей площадью около 40 тыс. кв. м - это производственные административно-бытовые и инженерные цехи. Внутри будет установлено самое современное оборудование. Так, здесь появится корпус окончательной сборки и подготовки двигателей к испытаниям, логистический центр, различные вспомогательные объекты транспортной и инженерной инфраструктуры. Будут созданы стенды для испытания узлов двигателя: компрессоров высокого давления, компрессоров низкого давления, камер сгорания и других.

"Стоимость проекта составляет около 20 млрд рублей, первые испытательные стенды будут построены в 2021 году. Проектирование объектов уже началось", - отметили в ведомстве.

АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (входит в Госкорпорацию Ростех) - интегрированная структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промышленности и энергетики. Одним из приоритетных направлений деятельности ОДК является реализация комплексных программ развития предприятий отрасли с внедрением новых технологий, соответствующих международным стандартам.