"Лукойл" разместит дополнительные объемы дизтоплива на бирже

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" разместит дополнительные объемы дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), чтобы не допустить роста цен, говорится в сообщении компании.

"Следуя рекомендациям Министерства энергетики РФ и Федеральной антимонопольной службы (ФАС России), ПАО "Лукойл" принимает все возможные меры по недопущению роста цен на внутреннем топливном рынке Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

На протяжении нескольких месяцев компания обеспечивает максимизацию поставок автобензинов на рынок РФ и удовлетворение спроса на дизельное топливо, в том числе за счет увеличения реализации на биржевых торгах, являющихся основным ценовым маркером внутреннего рынка.

"В целях усиления достигнутого эффекта "Лукойл" принял решение о размещении дополнительных объемов дизельного топлива на СПбМТСБ", - говорится в сообщении.

Весной этого года цены на бензин в России начали стремительно расти на фоне удорожания нефти и слабого рубля. В этой связи правительство приняло решение с 1 июня снизить акцизы на бензин и дизтопливо на 3 тыс. и 2 тыс. руб. за т соответственно, а также не повышать ставки с 1 июля, как это предполагалось ранее (примерно на 700 руб. за т).

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо на уровне 30 мая и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещало повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.