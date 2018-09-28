МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Инфляционные ожидания россиян в сентябре остались на повышенном уровне, на который они вышли в мае после всплеска цен на бензин. Об этом говорится в комментарии ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения" за сентябрь.

"Хотя стоимость топлива прекратила расти, она по-прежнему беспокоит респондентов. Ослабление рубля также уже начало отражаться на инфляционных ожиданиях. В ближайшие месяцы причиной их роста может стать и предстоящее повышение НДС. Одновременное действие нескольких факторов, ускоряющих инфляцию, может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной", - говорится в комментарии регулятора.

В частности, инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 10,1% против 9,9% в августе. Согласно опросу "инФОМ", проведенному по заказу ЦБ РФ, несмотря на то, что цены на бензин не растут с июня, а в июле - августе цены на него в месячном выражении даже снизились, 36% респондентов продолжают называть бензин при ответе на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего.

Кроме того, ослабление рубля, которое произошло в августе, уже начало отражаться на инфляционных ожиданиях: в сентябре этот фактор стал чаще называться при ответе на вопрос о причинах инфляции.

Предстоящее повышение НДС пока очень слабо влияет на ожидания населения. "Более выраженная реакция инфляционных ожиданий на повышение НДС весьма вероятна в конце текущего года. Масштаб и продолжительность повышения инфляционных ожиданий пока сложно оценить. Ситуация, когда происходит не одно, а несколько событий, повышающих инфляцию, - значительное удорожание бензина в апреле - мае, ослабление рубля в августе-сентябре, а затем повышение НДС, - может усилить реакцию инфляционных ожиданий и сделать ее более длительной, особенно пока инфляционные ожидания не закреплены на низком уровне", - говорится в комментарии ЦБ РФ.

Опрос "инФОМ" проводился с 3 по 10 сентября 2018 года в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе участвовали 2 тыс. человек.