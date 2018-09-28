РБК: "Роснефть" пожаловалась ФАС на "Лукойл" из-за высоких цен на перевалку нефти

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Подконтрольная "Роснефти" "Башнефть" обратилась с жалобой в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России в связи с высокими ставками на перевалку нефти на Варандейском терминале, которые установил "Лукойл".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к совместному предприятию этих двух компаний - "Башнефть-Полюс" - и "Лукойлу".

Представитель "Роснефти" подтвердил изданию эту информацию. "Эти две компании попросили проверить экономическую обоснованность цены, установленной за перевалку нефти через терминал Варандей. Такие действия направлены на защиту интересов всех акционеров "Башнефть-Полюс", в том числе и самого "Лукойла", - отметил он, добавив, что именно "Башнефть-Полюс" должна являться центром прибыли для участников совместного предприятия.

По данным издания, жалоба на "Лукойл" была подана еще летом, но первые слушания пройдут лишь на следующей неделе, 1 октября. Представитель ФАС не ответил на запрос РБК, а представитель "Лукойла" не стал комментировать эту информацию.

"Роснефть" и "Лукойл" спорят о ставке перевалки через терминал Варандей в Арктике, принадлежащий "Лукойлу", с начала 2017 года, напоминает РБК. Это произошло после того, как "Роснефть" купила контрольный пакет "Башнефти" и стала партнером "Лукойла" в СП "Башнефть-Полюс", которое разрабатывает месторождения Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа.

Стоимость отгрузки крайне важна для "Роснефти", так как "Башнефть-Полюс" продает всю нефть трейдеру "Лукойла" Litasco по цене, из которой вычитается ставка на перевалку, отметили источники издания.

"Башнефть" и "Лукойл" совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 года, по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн в год будет достигнута к 2020 году.

"Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 года за 18,5 млрд рублей. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть-Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.