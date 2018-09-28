В ЦБ заявили, что цены на мясо и птицу беспокоили россиян в сентябре больше цен на бензин

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Рост цен на мясо и птицу беспокоил россиян в сентябре больше, чем цены на бензин, свидетельствуют данные опроса "инФОМ", проведенного по заказу ЦБ РФ.

"Бензин перестал быть самым часто упоминаемым товаром, но остается на втором месте. Чаще всего в ответе на этот вопрос респонденты упоминают мясо и птицу (41% опрошенных). Происходящий рост цен на мясо может стать еще одной причиной роста инфляционных ожиданий населения в ближайшие месяцы", - говорится в комментарии ЦБ РФ "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения" за сентябрь.

В целом, по данным опроса "инФОМ", инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 10,1% против 9,9% в августе.

Опрос "инФОМ" проводился с 3 по 10 сентября 2018 года в 105 населенных пунктах 55 субъектов РФ. В опросе приняли участие 2 тыс. человек.