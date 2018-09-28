МВД в 2018-2019 годах заплатит за страховку сотрудников 11,2 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. МВД разместило на сайте госзакупок информацию о закупке у единственного поставщика услуг обязательного государственного страхования жизни и здоровья своих сотрудников.

Согласно проекту контракта, договор планируется заключить с компанией "ВТБ страхование", страховая премия составит 11,2 млрд руб., страховая сумма - 1,9 трлн руб.

Предыдущий страховщик МВД - Центральное страховое общество - выиграл конкурс с ценой контракта 13,8 млрд руб., но в мае 2018 года компания лишилась лицензии, и, таким образом, МВД осталось без страховщика жизни и здоровья.

После этого, 26 июля 2018 года, правительство утвердило "ВТБ страхование" в качестве единственного исполнителя услуги страхования жизни и здоровья сотрудников МВД.

Согласно проекту контракта, выплата родственникам погибшего сотрудника составит 2,6 млн руб. В случае установления застрахованному инвалидности I группы компенсация составит 1,9 млн руб., II группы - 1,3 млн руб., III группы - 640 тыс. руб. За тяжелые увечья выплачивается 256 тыс. руб., легкие - 64 тыс. руб.