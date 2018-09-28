На Ставрополье впервые за полвека начали сбор урожая хлопка

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Ставропольские аграрии начали первый за полвека сбор урожая хлопка, работы ведутся в трех районах края. Хлопком в 2018 году в регионе засеяли порядка 200 га, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы губернатора края.

"На Ставрополье приступили к уборке хлопка. Это первый урожай после полувекового перерыва. Хлопок убирается в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах на площади более 200 гектаров. Ожидаемый уровень урожайности 20-25 центнеров с гектара", - уточняется в сообщении.

По предварительным оценкам, объем пригодных площадей для выращивания хлопка на Ставрополье намного больше - порядка 200 тыс. га. В 2018 году в регионе запустили инвестиционный проект "Возрождение хлопководства на территории Ставропольского края" для подготовки специалистов, подбора базы семян, приобретения хлопкоуборочной техники, как итог - постепенного увеличения посевов. Экспертами в проекте выступают специалисты из Республики Узбекистан.

"Сегодня спрос на хлопковое волокно возрастает с каждым годом, при том, что пока что в России используется исключительно импортное сырье. Специалисты оценивают высокий потенциал нашего края в этом перспективном направлении", - прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице на своей странице в Instagram.