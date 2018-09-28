На Ставрополье впервые за полвека начали сбор урожая хлопка

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Ставропольские аграрии начали первый за полвека сбор урожая хлопка, работы ведутся в трех районах края. Хлопком в 2018 году в регионе засеяли порядка 200 га, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы губернатора края.
"На Ставрополье приступили к уборке хлопка. Это первый урожай после полувекового перерыва. Хлопок убирается в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах на площади более 200 гектаров. Ожидаемый уровень урожайности 20-25 центнеров с гектара", - уточняется в сообщении.
По предварительным оценкам, объем пригодных площадей для выращивания хлопка на Ставрополье намного больше - порядка 200 тыс. га. В 2018 году в регионе запустили инвестиционный проект "Возрождение хлопководства на территории Ставропольского края" для подготовки специалистов, подбора базы семян, приобретения хлопкоуборочной техники, как итог - постепенного увеличения посевов. Экспертами в проекте выступают специалисты из Республики Узбекистан.
"Сегодня спрос на хлопковое волокно возрастает с каждым годом, при том, что пока что в России используется исключительно импортное сырье. Специалисты оценивают высокий потенциал нашего края в этом перспективном направлении", - прокомментировал губернатор края Владимир Владимиров на своей странице на своей странице в Instagram.
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На Ставрополье началась уборка хлопка. Это первый урожай после полувекового перерыва. Сделан важный шаг, чтобы наш край снова стал центром хлопководства России, как это было в 1960-х. Этой осенью хлопок убирается в Изобильненском, Нефтекумском и Ипатовском районах на площади более 200 гектаров. Ожидаемый уровень урожайности 20-25 центнеров с гектара. Сегодня спрос на хлопковое волокно возрастает с каждым годом, при том, что пока что в России используется исключительно импортное сырьё. Специалисты оценивают высокий потенциал нашего края в этом перспективном направлении. Уверен, что ставропольский хлопок в скором времени сможет восполнить потребность в этом ценном сырье, которое неспроста называют «белым золотом». #ставропольскийкрай #ставропольерулит #изобильный #нефтекумск #ипатово #хлопчатник #хлопководство #хлопок #ставропольскийхлопок #сельхозкультура #развитиерегиона #владимирвладимиров
По данным правительства края, в советское время хлопок успешно выращивался на территории региона. Из 350 тыс. га промышленных посевов хлопчатника на Юге России до 120 тыс. га приходилось на Ставропольский край. В предвоенные годы регион производил порядка 60 тыс. тонн хлопка-сырца.