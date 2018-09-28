ЦБ выявил операции по выводу активов из банка "Акцент"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Временная администрация по управлению банком "Акцент" (город Орск, Оренбургская область), у которого Банк России ранее отозвал лицензию, во время обследования его финансового состояния выявила операции, направленные на вывод активов. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению банком "Акцент" в ходе проведения обследования его финансового состояния установила, что должностными лицами банка осуществлены операции, имеющие признаки вывода активов путем покупки ценных бумаг по завышенной стоимости", - говорится в сообщении ЦБ.

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных бывшим руководством и собственниками банка "Акцент", Банк России направил в Генпрокуратуру, МВД РФ и Следственный комитет для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

ЦБ РФ отозвал лицензию у банка 18 мая 2018 года. 4 сентября Арбитражный суд Оренбургской области признал "Акцент" банкротом. Кредитная организация занимала 465-е место в банковской системе России по величине активов по данным на 1 мая, не являлась социально значимой, и не оказывала существенного влияния на совокупные показатели банковского сектора области.