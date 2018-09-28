Минфин в IV квартале предложит ОФЗ на 310 млрд рублей

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин России в четвертом квартале 2018 года предложит облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 310 млрд рублей. Об этом говорится в графике размещения, опубликованном на сайте ведомства.

В частности, в октябре запланированы пять аукционов ОФЗ, а в ноябре и декабре - по четыре аукциона.

Объем предложения ценных бумаг со сроком обращения до пяти лет включительно составит 125 млрд рублей, со сроком от пяти до десяти лет включительно - 110 млрд рублей, от десяти лет - 75 млрд рублей.

В сентябре Минфин не размещал облигации федерального займа из-за возросшей волатильности на рынке. На фоне слабого рубля и ожидания новых, более жестких санкций США, которые могут распространиться на госдолг РФ, начала расти доходность российских ОФЗ. В начале сентября доходность 10-летних ОФЗ превысила 9%, но позднее снизилась.