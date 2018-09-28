"Роснефть" и "Сахалин-1" договорились об урегулировании спора о перетоках нефти

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" и участники проекта "Сахалин-1" договорились о внесудебном урегулировании спора о перетоках нефти, сообщает агентство Reuters со ссылкой на топ-менеджера компании ONGC Videsh.

В "Роснефти" пока не комментируют ТАСС эту информацию.

Арбитражный суд Сахалинской области 10 сентября отложил на 2 ноября рассмотрение иска "Роснефти" к участникам проекта "Сахалин-1". В суде стороны заявили, что предпринимают меры по урегулированию спора. В начале августа источник, близкий к одной из сторон спора, сообщил ТАСС, что участники консорциума проекта "Сахалин-1" рассчитывают урегулировать спор с "Роснефтью" во внесудебном порядке.

Иск "Роснефти" к участникам проекта "Сахалин-1" может быть связан с перетоками нефти и конденсата между Северной оконечностью месторождения Чайво, разработку которого ведет компания, и месторождением Чайво консорциума "Сахалина-1", следует из материалов суда. Совокупные требования "Роснефти" к участникам проекта за "неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими денежными средствами", начисленные за период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года, составляют 89 млрд рублей.

"Сахалин-1" - первый в России масштабный шельфовый проект на условиях соглашения о разделе продукции, которое было заключено в 1996 году. Оператор проекта - Exxon Neftegaz Limited, дочерняя компания американской ExxonMobil. В проекте, помимо ExxonMobil (30%), участвуют "Роснефть" (20%), Sodeco (30%), ONGC Videsh Ltd. (20%). Проект предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях - Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря.