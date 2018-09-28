Комитет Совета Федерации по бюджету рассмотрит закон о пенсионных изменениях 1 октября

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам в понедельник на заседании как соисполнитель рассмотрит закон об изменениях пенсионной системы, а также закон об исполнении бюджета на 2017 год. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил сенатор от Ульяновской области Сергей Рябухин.

По его словам, "на заседании комитета в понедельник" всего вынесено 12 вопросов. "Конечно же, в пакете пенсионных законодательных инициатив это изменения бюджетного кодекса. Я буду докладывать сам", - сказал он.

Рябухин уточнил, что "на следующий день", то есть во вторник, пенсионные изменения обсудят профильный комитет по социальной политике, а также комитет по конституционному законодательству и госстроительству. "Мы по своей части отработаем эти вопросы и перешлем как соисполнители [Андрею] Клишасу [врио главы комитета СФ по конституционному законодательству] и [главе комитета по соцполитике] Валерию Рязанскому", - уточнил сенатор.

В качестве другого ключевого вопроса Рябухин обозначил закон об исполнении бюджета на 2017 год, который уже 3 октября должен быть вынесен на пленарное заседание Совфеда. Помимо этого, комитету предстоит избрать председателя, пост которого до выборов в Ульяновской области и занимал Рябухин, уже переподтвердивший свои полномочия, а также заместителя председателя взамен покинувшего верхнюю палату представителя Иркутской области Виталия Шубы.

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС Рязанский, Совет Федерации должен будет рассмотреть закон об изменении пенсионных параметров также 3 октября.

Поправки в пенсионное законодательство

Госдума приняла в четверг на пленарном заседании в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об изменении пенсионного законодательства, которым устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин.

Правительственный законопроект был внесен в Госдуму в июне. Ко второму чтению он был скорректирован в соответствии с поправками, внесенными президентом РФ Владимиром Путиным. В частности, он предложил установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Также с изначально предложенного сокращается на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.

Помимо этого, предоставляется право досрочно выходить на пенсию для многодетных матерей в зависимости от количества рожденных женщиной детей, а также сохраняются действующие нормы для получения накопительной пенсии: она будет выплачиваться женщинам по достижению ими 55 лет, мужчинам - 60, причем предусмотрена возможность единовременной выплаты.