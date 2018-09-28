Бюджет Севастополя должны скорректировать с учетом изменений ФЦП в октябре

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Севастополя должны в короткий срок внести в бюджет поправки, учитывающие изменения федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, сообщил ТАСС в пятницу губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее глава российского правительства Дмитрий Медведев на заседании кабмина заявил, что власти будут уделять особое внимание некоторым отечественным регионам, в том числе Крыму, в вопросах модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности энергоснабжения, снабжения водой и других.

"Одно из недавних и очень важных для нас решений - продление ФЦП социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2022 года <…> Сейчас нам необходимо в сжатые сроки внести поправки в региональный бюджет, учитывающие изменения ФЦП. Другие вопросы, как, например, содействие в прохождении госэкспертизы проектов, или подборе подрядчиков мы решаем в рабочем порядке, получая необходимую поддержку", - сказал Овсянников.

Ранее губернатор сообщил, что из-за изменений в ФЦП придется корректировать городской бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Корректировки должны быть подготовлены и внесены на рассмотрение законодательного собрания к середине октября, для чего будет созвано внеочередное заседание парламента. Это делается, чтобы за два месяца, которые останутся до конца года, заключить необходимые для работы с финансами соглашения с курирующими министерствами.

По его данным, благодаря расширению программы город получит порядка 25 млрд рублей. Это позволит построить три детских сада, бассейны, художественную школу, поликлиники для детей и взрослых, три подстанции скорой медицинской помощи и порядка 15 спортивных объектов. В будущем город планирует предложить к финансированию из федерального бюджета еще 340 объектов: объекты газификации, водоснабжения и водоотведения.

ФЦП по развитию Крыма и Севастополя

В понедельник было опубликовано постановление правительства РФ, согласно которому ФЦП по развитию Крыма и Севастополя продлена до 2022 года, а ее финансирование выросло на 40 млрд рублей - до 877,8 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Финансирование в рамках ФЦП составляет 837 млрд рублей, в том числе 791 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.

В рамках действующей ФЦП завершено создание 214 объектов (треть от всего числа), 350 проектов еще реализуются. Ключевые объекты по программе - это Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".