Доля Alliance Rostec Auto BV в "АвтоВАЗе" выросла до 96,6%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Совместное предприятие Renault и Ростеха - Alliance Rostec Auto BV увеличивает свою долю в акционерном капитале "АвтоВАЗа" до 96,6% с 83,5% после завершения обязательного предложения о выкупе акций у миноритариев, говорится в сообщении компании.

"Результаты процедуры следующие: выкуплено по тендеру 1 461 763 468 акций (1 332 828 757 обыкновенных акций и 128 934 711 привилегированных акций), что составляет 13,1% от всех акций "АвтоВАЗа". Alliance Rostec Auto BV увеличил свою долю в акционерном капитале "Автоваза" с 83,5% до 96,6%", - отмечается в сообщении.

Распределение акций в Alliance Rostec Auto BV: 66,2% - Renault, 33,8% - Ростех.

Председатель совета директоров "Автоваза" Сергей Скворцов отметил, что увеличение доли Alliance Rostec Auto в капитале автоконцерна является логичным продолжением процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. "Консолидация 100% акций "АвтоВАЗа" упростит и ускорит принятие необходимых корпоративных решений в рамках программы развития и модернизации завода. Это критически важно для эффективной работы на быстро меняющемся автомобильном рынке", - добавил он.

Накануне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что "АвтоВАЗ" проведет делистинг акций с Московской биржи. Ранее он также говорил ТАСС, что Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций "АвтоВАЗа", если сложатся соответствующие условия.

Госкорпорация "Ростех" и Renault в октябре завершат рекапитализацию "АвтоВАЗа" на 107 млрд рублей, в результате которой российский автопроизводитель получил активы, очищенные от долгов, на указанную сумму. Взамен СП Ростеха и Renault увеличило долю в российском автопроизводителе с 64,6% до 83,5%. В результате сделки доли в СП Alliance Rostec Auto распределились следующим образом: 61,1% принадлежит Renault, 38,9% - Ростеху.

Рекапитализация "Автоваза" проводится в два этапа с целью реструктуризации долга компании. Первая допэмиссия автопроизводителя, на сумму 26 млрд рублей, состоялась в декабре 2016 года - ее выкупили Renault, а также миноритарные акционеры, в том числе "Ренессанс Групп". Заключительный этап запланирован на октябрь 2018 года, когда еще порядка 20 млрд рублей, как ранее сообщал Чемезов, будут внесены Ростехом на уставные цели "Автоваза" без увеличения доли в уставном капитале.