Глава МИД КНР: Китай не поддастся шантажу в вопросах торговли

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Китай выступает за равноправный диалог при обсуждении проблем международной торговли и не поддастся на шантаж и давление. Об этом заявил в пятницу член Госсовета КНР, министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Международная торговля - это процесс взаимный, и она должна быть взаимовыгодной, - отметил он. - Ее нельзя рассматривать как некую игру с нулевым результатом, когда какая-то страна получает выгоды за счет другой страны. Никто не долен ставить свои интересы выше других, протекционизм нанесет только вред". В этой связи он подчеркнул, что Китай "выступает за проведение консультаций и диалога на условиях равноправия".

"Китай не удастся шантажировать и Китай не поддастся нажиму", - подчеркнул он.

В понедельник вступили в силу таможенные пошлины в размере 10% на ввозимые из Китая в Соединенные Штаты товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. Как пообещали в Белом доме, с 1 января 2019 года ставка обложения вырастет до 25%. Президент США Дональд Трамп также выразил намерение приступить к третьему этапу реализации ограничительных мер и, если Пекин осмелится предпринять ответные шаги, ввести дополнительные тарифы применительно к китайским товарам и услугам на $267 млрд.

Ранее глава Белого дома неоднократно заявлял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР, которую он 15 июня обвинил в хищении американской интеллектуальной собственности и технологий, упрекнув в "несправедливой торговой практике". Это и стало предлогом к обложению 25-процентными пошлинами китайских товаров на сумму $50 млрд. Повышенные тарифы начали действовать в два этапа (по $34 и $16 млрд), вступив в силу 6 июля и 23 августа соответственно.