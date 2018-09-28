ЦБ: ставка по ипотеке снизилась в августе до 9,42%

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, выданным российскими банками в августе 2018 года, снизилась до 9,42% годовых с 9,57% в июле, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Банка России.

Отмечается, что в августе текущего года банки выдали 126,2 тыс. кредитов в рублях, что на 3,7% больше, чем в июле, и более чем на треть превосходит количество таких кредитов, выданных в августе прошлого года.

Объем предоставленных в августе кредитов в рублях увеличился на 5,5% по сравнению с июлем и на 49,3% по отношению к августу прошлого года - до 260,0 млрд рублей. При этом ипотечные кредиты в иностранной валюте практически не выдавались.

В январе-августе 2018 года банки предоставили гражданам 911 тыс. кредитов на общую сумму 1,8 трлн рублей (годом ранее - 602 тыс. кредитов на 1,1 трлн рублей).

Доля просроченной задолженности остается на стабильном уровне в течение последних трех месяцев - 1,2% (годом ранее - 1,5%).