Цена нефти Brent превысила $83 за баррель впервые с 10 ноября 2014 года

ТАСС, 28 сентября. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,1% и по состоянию на 18:56 мск составила $83,15 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $83 за баррель 10 ноября 2014 года.

На этом фоне российская валюта укрепилась к доллару и евро. Так, курс доллара опустился на 0,2% - до 65,49 рубля, курс евро - на 0,4%, до 76,11 рубля.

В растущих ценах на нефть президент США Дональд Трамп ранее неоднократно обвинял ОПЕК. Американский лидер также призывал организацию увеличить добычу и тем самым снизить нефтяные котировки.

Однако 23 сентября министерский комитет по мониторингу исполнения сделки ОПЕК+ на очередном заседании исключил рост добычи свыше ранее оговоренных 1 млн баррелей в сутки. Напротив, участники заседания предупредили о возможном возврате к ограничениям в 2019 году, так как, по прогнозам ОПЕК, в следующем году на рынке может повториться сценарий 2014 года, когда излишки запасов опустили нефтяные котировки. Чтобы оценить оптимальный уровень добычи для 2019 года, ОПЕК+ проведет встречу в ноябре.