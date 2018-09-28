Индексы Мосбиржи и РТС умеренно подросли по итогам торгов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС сдержанно выросли к закрытию торговой сессии в пятницу. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,03% - до 2475,36 пункта, РТС - на 0,35%, до 1192,04 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:05 мск снизился на 0,29%, до 65,43 рубля, курс евро - на 0,45%, до 76,03 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 2,1% - до $83,15 за баррель.

"Российская валюта в сентябре показала укрепление по отношению к доллару на 3%, по отношению к евро - на 2,8%. Сегодня рубль также усилил свои позиции к доллару и евро. Потенциал роста еще не исчерпан, в понедельник рубль продолжит восходящее движение, мы ждем пару доллар/рубль в районе 64,9 рубля, пару евро/рубль - в районе 75,6 рубля", - прогнозирует заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.