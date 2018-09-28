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Генассамблея ООН - 2018

Лавров заявил, что Россия выступает за широкое экономическое взаимодействие с Евразией

Глава МИД РФ отметил, что Москва последовательно продвигает философию неделимости экономического развития
© AP Photo/Seth Wenig

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия продвигает в рамках инициативы Большого евразийского партнерства идею активного экономического сотрудничества стран региона. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН.

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"Россия последовательно продвигает философию неделимости экономического развития, которая заложена в выдвинутую президентом Владимиром Путиным инициативу Большого евразийского партнерства, - отметил Лавров. - Этот масштабный проект открыт для всех государств Азии и Европы - как входящих, так и не входящих в различные интеграционные объединения".

"Его последовательная реализация могла бы способствовать формированию пространства широкой экономической кооперации в Евразии, - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства. - А в перспективе - стать фундаментом для обновленной, отвечающей реалиям ХХI века архитектуры континентальной безопасности".

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Путин, Владимир ВладимировичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияГенассамблея ООН - 2018
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