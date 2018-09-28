Путин обсудит с участниками пленарной сессии РЭН-2018 перспективы мировой энергетики

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит с участниками пленарного заседания Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН) приоритетные задачи и перспективы мировой энергетики, сообщается в пятницу на сайте мероприятия.

"Спикеры обсудят, каким будет завтрашний день мировой энергетики, какие приоритетные задачи предстоит решить, чтобы обеспечить надежное снабжение энергией крупнейших макрорегионов планеты и каждой страны в отдельности, и на этой основе повысить конкурентоспособность национальных экономик. Также участники пленарного заседания обозначат тренды, которые будут определять общее энергетическое будущее всего человечества", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин примет участие в центральной панельной дискуссии РЭН. Как уточняется на сайте форума, в дискуссии будут участвовать также министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовская Аравия Халед аль-Фалех, главный исполнительный директор Royal Dutch Shell plc Бен ван Берден, президент Fortum Corporation Пекка Лундмарк, президент, председатель совета директоров Total Патрик Пуянне и главный исполнительный директор Enel S.p.А. Франческо Стараче.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября. По информации на сайте РЭН, пленарное заседание форума по теме "Устойчивая энергетика для меняющегося мира" запланировано на 3 октября.

Первый такой форум прошел в 2017 году и теперь является ежегодным. В мероприятии примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.