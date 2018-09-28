{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минсельхоз может потратить 20 млн рублей на создание концепции развития экспорта в Китай

Ведомство оценивает КНР как один из приоритетных рынков для экспорта российской сельхозпродукции

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ объявил конкурс на разработку концепции развития экспорта сельхозпродукции, продуктов питания и напитков на китайский рынок, на нее планируется потратить 20 млн рублей. Соответствующий документ размещен на портале госзакупок.

Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 26 октября 2018 года.

Ранее Минсельхоз оценивал Китай как один из приоритетных рынков для экспорта российской сельхозпродукции.

В мае Россельхознадзор сообщал, что в этом сельхозгоду экспорт российского зерна в Китай вышел на рекордный уровень, впервые превысив 1 млн т. Ведомство прогнозировало, что Китай может войти в десятку крупнейших импортеров российского зерна.

Теги
РоссияКитай
Генассамблея ООН - 2018
Лавров заявил, что Россия не намерена переманивать фермеров из ЮАР
Отвечая на вопрос журналиста, глава МИД пошутил, что африканские фермеры слишком далеко от РФ
Читать полностью