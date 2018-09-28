Кипрская Renaissance Securities вышла из капитала "АвтоВАЗа"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Кипрская компания Renaissance Securities вышла из капитала "АвтоВАЗа" в рамках выкупа акций у миноритариев основным акционером автозавода - совместным предприятием Renault и Ростеха - Alliance Rostec Auto BV. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель Ростеха.
"Renaissance Securities вышла из состава акционеров ["АвтоВАЗа"], - отметил представитель Ростеха. В капитале автопроизводителя этой компании принадлежало 11,21%.
Ранее "АвтоВАЗ" сообщил, что СП Alliance Rostec Auto BV увеличило свою долю в акционерном капитале "Автоваза" до 96,6% с 83,5% после завершения обязательного предложения о выкупе акций у миноритариев. Распределение акций в Alliance Rostec Auto BV: 66,2% - Renault, 33,8% - Ростех.
Председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов отмечал, что увеличение доли Alliance Rostec Auto в капитале автоконцерна является логичным продолжением процесса рекапитализации, в рамках которой предприятие было очищено от долгов на сумму свыше 100 млрд рублей. Накануне глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщал, что "АвтоВАЗ" проведет делистинг акций с Московской биржи. Ранее он также говорил ТАСС, что Alliance Rostec может консолидировать до 100% акций "АвтоВАЗа", если сложатся соответствующие условия.