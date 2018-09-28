Лавров: РФ уважает намерение ЮАР изучить детали сделки с Росатомом по строительству АЭС

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия с уважением относится к намерению руководства Южно-Африканской Республики более внимательно изучить все аспекты возможной сделки с Росатомом по строительству в стране атомной электростанции. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Любое соглашение зависит от готовности двух сторон сойтись на формате договоренности, доступности средств и так далее, - отметил он. - Если правительство ЮАР пришло к выводу, что ему нужно больше времени для анализа соглашения, это его суверенное право, которое мы всегда уважаем".

Планы по строительству АЭС

В сентябре 2014 года Росатом подписал с правительством ЮАР соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Документ, в частности, предусматривал сооружение до восьми блоков АЭС мощностью до 9,6 ГВт и носил рамочный характер. В начале 2017 года Росатом подал материалы для участия в процедурах, предшествующих тендеру на строительство энергоблоков в ЮАР.

Однако весной Высокий суд южноафриканской провинции Западный Кейп признал незаконным межправительственное соглашение России и ЮАР от 2014 года о стратегическом партнерстве и сотрудничестве в атомной энергетике и промышленности. Такое же решение суд вынес в отношении межправсоглашений ЮАР с США и Южной Кореей.

В прошлом году отмечалось, что ЮАР может возобновить переговоры о строительстве АЭС и предложит переподписать документы по проекту АЭС. Но Росатом тогда сообщал, что не получал соответствующего предложения.