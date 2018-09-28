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Генассамблея ООН - 2018

Лавров заявил, что Россия не намерена переманивать фермеров из ЮАР

Отвечая на вопрос журналиста, глава МИД пошутил, что африканские фермеры слишком далеко от РФ

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Россия не намерена переманивать к себе фермеров из ЮАР, которые могут лишиться своих наделов в результате земельной реформы, обсуждаемой в южноафриканском парламенте. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вопрос южноафриканского журналиста с просьбой прокомментировать сообщения относительно планов России переманить к себе обездоленных фермеров из ЮАР вызвал недоумение у главы МИД РФ.

В ответ Лавров счел уместным отшутиться: "Мы заняты вмешательством в выборы в Каталонии. Нам не до ваших фермеров, вы от нас слишком далеко".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичЮАРРоссияГенассамблея ООН - 2018
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