Лавров обсудил с главой МИД Венгрии приоритетные проекты в области экономики и энергетики

ТАСС, 28 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудили на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН задачи развития российско-венгерских отношений, акцентировав внимание на проектах в области экономики и энергетики. Об этом говорится в пятницу в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В развитие договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации В. В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орбаном 18 сентября 2018 г. в Москве, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили практические задачи дальнейшего развития российско-венгерских отношений с акцентом на приоритетных экономических проектах и энергетике", - отметили в министерстве.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам деятельности ООН и актуальным международным проблемам, включая ситуацию на Украине.