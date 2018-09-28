МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП) вошла в наблюдательный совет Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) - крупнейшей международной организации в сфере охраны и использовании результатов интеллектуальной деятельности. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ЕАКОП.

Решение было принято единогласно в рамках Генеральной ассамблеи WIPO, которая проходит в эти дни в Женеве. Как пояснил председатель комитета по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ Иван Близнец, включение ЕАКОП в наблюдательный совет столь весомой организации открывает новые горизонты сотрудничества на международном уровне. "Конфедерация сможет доносить свои идеи по совершенствованию законодательства, применению и защите технологий до всего мирового сообщества. Безусловно, предстоит активная работа в комитете по авторскому праву и ряду других направлений", - добавил он.

По словам генерального секретаря ЕАКОП Андрея Кричевского, вхождение в наблюдательный совет WIPO стало "важной вехой в развитии организации и выходом на новый международный уровень.

"Мы заинтересованы в качественном изменении системы коллективного управления правами и разрешении всех накопившихся за годы проблем: непрозрачности системы сбора и выплат, отсутствия фиксации всех операций с объектами интеллектуальной собственности, длительности процедур и ряда других, - отметил Кричевский. - На наш взгляд, переход к индивидуальному управлению правами с помощью цифровых платформ и сервисов, которые смогут применяться по всему миру, это самое эффективное решение для дальнейшего развития сферы в инновационно-технологическом ключе. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы внести вклад в глобальное укрепление позиций интеллектуальной собственности как важного экономического ресурса в рамках нашего партнерства с WIPO".

О конфедерации ЕАКОП

Конфедерация ЕАКОП объединяет участников из государств Евразийского экономического союза, СНГ и БРИКС. Ее работа нацелена на построение системы коллективного управления и защиты авторских и смежных прав. ЕАКОП является участником проекта по созданию международной инфраструктуры доверия IPChain, реализуемого Национальным координационным центром обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности. В 2018 году конфедерация стала членом международной организации "Ассамблея народов Евразии", а также ассоциированным членом Международной конфедерации обществ правообладателей и композиторов (CISAC).

Всемирная организация интеллектуальной собственности основана в 1967 году и объединяет представителей 191 государства, а также более 250 общественных организаций в качестве наблюдателей. Миссия организации состоит в формировании сбалансированной и эффективной системы интеллектуальной собственности, создающей благоприятные условия для инноваций и творчества. WIPO входит в структуру ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности.