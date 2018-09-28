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Лавров: соединение железных дорог РФ, КНДР, Южной Кореи создаст эффективный торговый путь

Глава МИД РФ отметил, что этот проект отвечает интересам развития инфраструктуры Северо-Восточной Азии

ООН, 29 сентября. /ТАСС/. Транссибирская магистраль станет одним из самых коротких и эффективных торговых путей после ее продления на Корейский полуостров. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Это [продление Транссибирской магистрали в Корею] в интересах развития инфраструктуры Северо-Восточной Азии, в интересах всех тех, кто осуществляет торговлю между Азией и Европой - это будет один из самых коротких и эффективных транзитных путей", - отметил Лавров

Лидеры КНДР и Республики Корея Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин договорились в 2018 году начать работы по соединению транспортных артерий двух стран. Ранее сообщалось, что этот проект ставит конечной целью выход на российский Транссиб для быстрой доставки южнокорейских товаров в Европу.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКНДРРоссияСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ ИнГенассамблея ООН - 2018
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