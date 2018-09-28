Газета WSJ рассказала о линии защиты Маска по делу о подлоге с ценными бумагами

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Руководитель компании Tesla Илон Маск намерен строить свою защиту в суде на утверждении о том, что он слишком полагался на устную договоренность с Cуверенным фондом Саудовской Аравии, когда заявлял о якобы наличии достаточных средств для выкупа акций этой компании. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal .

Она изложила позицию Маска со слов источника, осведомленного с планом предпринимателя. Глава Tesla во время судебного разбирательства хочет доказать, что подавшая на него иск федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ошибочно считает, будто любые соглашения в бизнесе должны составляться в письменной форме, подписываться сторонами и обозначать точную цену сделки. Однако на Ближнем Востоке предприниматели зачастую договариваются устно без ущерба для дальнейшего выполнения обязательств, пояснил источник издания.

Маск также намерен заявить в суде, что в принципе он мог обойтись и без Саудовской Аравии, чтобы профинансировать выкуп акций фирмы. Для этого он готов был продать свою долю акций компании SpaceX, занимающейся строительством космических кораблей и обслуживанием Международной космической станции. По оценке газеты, эта фирма стоит десятки миллиардов долларов.

Ранее информационное агентство Bloomberg сообщало о том, что Cуверенный фонд Саудовской Аравии может увеличить свои вложения в Tesla и ведет переговоры о приобретении акций с руководством компании. А британская газета Financial Times информировала, что суверенный фонд аккумулировал свою долю в Tesla в объеме около $2 млрд.

SEC в четверг подала иск в суд на Маска, обвинив его в подлоге с ценными бумагами и введении в заблуждение акционеров заявлением о якобы наличии у него достаточных средств для выкупа акций Tesla. Маск написал данное сообщение на своей странице в Twitter, что привело тогда к скачку котировок акций Tesla на более 6%.

В пятницу утром после начала торговой сессии на Нью-йоркской фондовой бирже акции Tesla упали почти на 12%.