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Кабмин одобрил проект соглашения о порядке обращения продукции в рамках ЕАЭС

Речь идет о продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство России одобрило проект соглашения, которое регулирует порядок обращения продукции, требования к которой не установлены техническими регламентами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в рамках союза. Документ опубликован в субботу на сайте кабмина.

"Соглашение направлено на обеспечение юридическими или физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, безопасности продукции, не включенной в единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС, а также продукции, включенной в единый перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты ЕАЭС на всех стадиях ее жизненного цикла в соответствии с законодательством государств ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке к документу.

Проект соглашения был одобрен решением Совета Евразийской экономической комиссии в феврале 2018 года.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года.

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АрменияБелоруссияКазахстанКиргизияРоссия
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