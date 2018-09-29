Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2019-2021 годы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В Госдуму поступил пакет документов федерального бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, уведомление размещено в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ожидается, что 1 октября состоится внеочередное заседание Совета Думы, посвященное проекту бюджета.

Планируется, что проект федерального бюджета и сопутствующие законопроекты будут рассмотрены Госдумой в первом чтении 24 октября, во втором - 14 ноября и в третьем - 20 ноября.

Как передает корреспондент ТАСС, проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов также внесли в Госдуму на бумажном носителе.

Согласно документу, доходы бюджета в 2019 году составят 19,969 трлн рублей, в 2020-м - 20,219 трлн рублей, в 2021-м - 20,978 трлн. Расходы в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, в 2020-м - 18,994 трлн рублей, в 2021-м - 20,026 трлн.

Профицит бюджета, согласно проекту закона, составит в 2019 году 1,932 трлн рублей, в 2020-м - 1,224 трлн рублей, в 2021-м - 952 млрд рублей.

В этом году правительство впервые вносит в Госдуму проект бюджета и материалы по новым нормами Бюджетного кодекса. В бумажном виде направлены сам законопроект и пояснительная записка к нему, а также основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, прогноз социально-экономического развития Российской Федерации, на котором базируется формирование проекта федерального бюджета, и законопроекты, представляемые одновременно с проектом бюджета.