Фонд содействия инновациям в 2018 году увеличит объем поддержки проектов на 1 млрд рублей

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) выделит в 2018 году на развитие проектов порядка 7 млрд рублей - это на 1 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи гендиректор фонда Сергей Поляков.

"В этом году поддержка [проектов] - на 7 млрд рублей. Это на 1 млрд больше, чем в прошлом году", - сказал Поляков.

Он добавил, что за последние пять лет объем поддержки составил 32 млрд рублей. Сейчас в портфеле фонда - 400 проектов.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере образован в 1994 году постановлением правительства РФ как государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Основные задачи фонда - создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проходит 28-29 сентября в Сочи. Он проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.