В Госдуме ждут от проекта бюджета-2019 эффективного подхода к реализации госпрограмм

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Думские фракции "ждут многого" от проекта бюджета на 2019 год и плановый период на 2020-2021 годы и, прежде всего, в рамках развития государственных программ и национальных проектов. Однако не все готовы согласиться с предложениями правительства.

"Рассчитываем, что в нем будут заложены средства на развитие системы здравоохранения. В бюджете Пенсионного фонда, который принимается в пакете с федеральным бюджетом, в соответствии с принятым нами законом и поправками президента должна быть заложена индексация на 7% страховых пенсий, что вдвое превышает инфляцию и должно означать прибавку к пенсии в среднем 1 тыс. рублей в месяц уже с 1 января 2019 года", - добавил единоросс.

По его словам, парламентское большинство также надеется, что в бюджете будет достаточно средств на реализацию изменений параметров пенсионной системы, в том числе в вопросах переквалификации лиц предпенсионного возраста.

"Мы действительно многого ждем от этого бюджета. В нем должен быть отражен целый ряд важных для страны моментов. Во-первых, с этого бюджета начинается реализация майского указа президента. Мы ждем более эффективного подхода к государственным программам, через которые будут реализовываться национальные проекты", - сказал Исаев.

Фракция "Справедливая Россия" также готова объявить о своей позиции только после тщательного изучения правительственного варианта бюджета. Однако уже сейчас справороссы заявляют, что основные его параметры их устроить не могут.

"Фракция ЛДПР определится со своей позицией после того, как профильные комитеты Госдумы изучат, какое финансирование идет по каждой государственной программе, какие средства распределяются по регионам на социальные вопросы, в том числе на сферы здравоохранения, образования. Только после этого можно делать вывод", - добавил Нилов.

Как заявил ТАСС замруководителя думских либерал-демократов Ярослав Нилов, "главное, чтобы хватало средств на трансферты в бюджет Пенсионного фонда, который бы реально отражал рост пенсий действующих пенсионеров в следующем году".

"Хотя бюджет, как нам обещают, планируется профицитный, явно недостаточно средств закладывается на финансирование важнейших социальных сфер. Наша фракция вносила законопроект об установлении минимального порога финансирования медицины, образования и культуры на уровне соответственно 7%, 7% и 3% от общих объемов расходов федерального бюджета. Правительство таких параметров никогда не придерживается", - заявил ТАСС лидер справороссов Сергей Миронов.

По его словам, на здравоохранение в следующем году планируется потратить лишь чуть более 650 млрд рублей. "И примерно такие же деньги - около 630 млрд рублей - правительство намерено зарезервировать на "материальную мотивацию" госслужащих в следующие три года. Причем эта статья расходов год от года только растет, никакие социальные статьи не отличаются подобной динамикой", - добавил Миронов, указав, что "поощрять чиновников на самом деле абсолютно не за что".

Политик уверен, что вместо этих расходных статей стоило бы "заложить гораздо большие средства на поддержку граждан и финансирование ключевых социальных сфер".

"Можно обойтись и без пенсионной реформы, и без повышения НДС, и без налоговых маневров, которые предлагает правительство. Можно даже увеличить профицит бюджета за счет привлечения иных источников дохода. Все эти возможности мы отразим в нашем альтернативном проекте бюджета, который, как всегда, готовим к предстоящим бюджетным дебатам в парламенте", - заключил он.

Бюджет без прорыва

Думские коммунисты традиционно критически подходят к предложениям кабмина по формированию бюджетной политики. Как заявил ТАСС первый вице-спикер Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников, с их стороны "ничего хорошего от проекта бюджета не ожидается".

"Все социологические индикаторы сигналят, что граждане готовятся к ухудшению социально-экономической ситуации. Этот бюджет является стержнем проводимого либерального финансового курса, без изменения которого никакого качественно нового бюджета быть не может. Где-то чуть побольше выделят, где-то чуть поменьше. Но это не имеет отношения к прорывам, в которых так нуждается страна", - отметил Мельников.