Фонд содействия инновациям рассматривает возможность расширения присутствия в Крыму

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Фонд содействия инновациям рассматривает возможность расширения своего присутствия в Крыму и открытия представительства в Севастополе. Об этом ТАСС сообщил в кулуарах Глобального форума конвергентных и природоподобных технологий в Сочи гендиректор фонда Сергей Поляков.

"Представители фонда работают в 70 регионах. У нас есть представители в Крыму, в Симферополе. Мы готовы организовать представительство в Севастополе, мы рассматриваем такую возможность", - сказал Поляков.

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) образован в 1994 году постановлением правительства РФ как государственная некоммерческая организация в форме федерального государственного бюджетного учреждения. Основные задачи фонда - создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, привлечение инвестиций в сферу малого инновационного предпринимательства, создание новых рабочих мест.

Глобальный форум конвергентных и природоподобных технологий проходит 28-29 сентября в Сочи. Он проводится совместно с правительством России в рамках проекта, разработанного НИЦ "Курчатовский институт" и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) по поручению президента России Владимира Путина.