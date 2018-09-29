Замглавы Минстроя: ЕРЦ помогут повысить собираемость коммунальных платежей в СКФО

ПЕРМЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Создание единых расчетных центров (ЕРЦ) в регионах Северо-Кавказского федерального округа поможет повысить собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Пермь.

"Думаю, что действительно для Северного Кавказа, с учетом крайне низкой платежной дисциплины по целому набору причин и факторов, в том числе низкой дисциплины самих потребителей, другого варианта нет, как внедрять такие единые расчетные центры. Может быть, это действительно должен быть единый окружной расчетный центр с соответствующими подразделениями в регионах", - сказал он.

Чибис отметил, что в СКФО есть отдельные сложности с платежами, с приборами учета и с состоянием инфраструктуры. "При этом есть субъекты, которые стараются подтянуть, и там достаточно неплохой показатель [Чечня, Ставропольский край], а есть традиционно должники, которые никак с этим не поборются", - добавил он.

Как ранее сообщал полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, совокупный долг населения и коммерческих организаций за газ и электроэнергию в регионах округа по состоянию на 1 мая 2018 года превысил 120 млрд рублей. Также ранее сообщалось, что долги населения Северного Кавказа за газ достигли 61 млрд рублей - это почти 84% всех задолженностей населения России. Собираемость платежей с населения в 2016 году составляла от 20% (в Ингушетии) до 99,3% (в Ставропольском крае).