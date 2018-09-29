Эксперт: внедрение технологии блокчейн в бизнес требует законодательных изменений

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Широкое внедрение блокчейн-технологий в бизнес-среду, спрос на которые растет, потребует законодательного закрепления ряда определений и легализации нового инструментария. Об этом заявила вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IPChain Ирина Яковлева на конференции "Правовое регулирование цифровой среды" в Москве.

"Наш опыт работы с технологией блокчейн в контексте бизнеса показывает, что, например, необходимо на законодательном уровне закрепить понятие смарт-контракта, расширить виды электронных доказательств, развить систему по борьбе с киберпреступлениями", - процитировали Яковлеву в пресс-службе IPChain.

По словам Яковлевой, технологии на основе распределенных реестров могут "действительно помочь совершить качественный переворот" в некоторых сферах. "К таким можно однозначно отнести сферу интеллектуальной собственности. Не секрет, что объект интеллектуальной собственности является основным активом в современной цифровой экономике, и чистота его жизненного цикла крайне важна. Технология блокчейн по сути призвана обеспечивать прозрачность и верификацию работы каждого игрока сферы", - пояснила эксперт.

Во встрече приняли участие представители государственных структур: Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), Госдумы, Департамента информационных технологий города Москвы, а также ряда крупных российских технологических компаний. О своем интересе к технологии блокчейн заявили и госструктуры.

"Мы предполагаем, что в блокчейн-сетях мы будем брать информацию об изменениях в объектах и субъектах права. Планируем в будущем использовать эти технологии при переходе прав и ликвидируем тем самым многочисленное подразделение экспертов, которые занимаются документооборотом", - сообщила заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

Ассоциация IPChain создана в 2017 году, ее учредителями выступили фонд "Сколково", Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Высшая школа экономики, Российский союз правообладателей, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Российское авторское общество, Партнерство по защите и управлению правами в сфере искусства и банк "Новый век". Задачей IPChain является формирование национальной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности, на базе которой различные участники рынка смогут строить сервисы для правой охраны, оборота и защиты интеллектуальной собственности.