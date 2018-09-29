Доходы от приватизации НМТП, ОЗК и Совкомфлота не заложены в бюджет на 2019-2021 годы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Доходы от приватизация пакетов акций крупных компаний - "Новороссийский морской торговый порт", "Объединенная зерновая компания" и Совкомфлот - не заложены в проект бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Об этом говорится в "Данных по прогнозному плану приватизации федерального имущества на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов" на портале бюджетной системы.

"В отсутствие принятых правительством Российской Федерации решений об отчуждении пакетов акций крупнейших компаний в 2019-2021 годах поступление средств от продажи пакетов акций указанных компаний в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно представленной Росимуществом информации не прогнозируется", - говорится в документе.

Согласно проекту бюджета, который поступил в Госдуму, доходы от приватизации в 2019 году запланированы в размере 13 млрд рублей, в 2020 году - 10,9 млрд рублей, в 2021 году поступлений не ожидается.

Ранее по решению президента РФ и правительства в программу приватизации на 2017-2021 ггоды были включены пакеты акций крупнейших компаний - "Новороссийский морской торговый порт", "Объединенная зерновая компания" и "Современный коммерческий флот". Конкретные сроки и способы приватизации этих компаний должны были определяться правительством с учетом конъюнктуры рынка, а также рекомендаций ведущих инвестиционных консультантов.

Как сообщал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, правительство РФ не закладывает в бюджет на 2019-2021 годы приватизацию крупных пакетов акций госкомпаний, которые сейчас недооценены из-за санкций. Правительство считает, что сегодня достаточно "вполне обычных ресурсов" для финансирования дефицита бюджета.