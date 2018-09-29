Володин направил проект бюджета в профильный комитет Госдумы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в субботу направил поступивший из правительства проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов в профильный думский комитет по бюджету и налогам.

"Проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов правительство сегодня внесло в Государственную Думу, - сказал спикер журналистам. - Профильный комитет начинает работу уже сегодня с тем, чтобы мы могли рассмотреть его 1 октября, в понедельник, на Совете Госдумы и, приняв решение, направить проект бюджета в регионы и комитеты Госдумы".

"Нам крайне важно до рассмотрения главного финансового закона страны в первом чтении скрупулезно изучить его", - подчеркнул Володин. По его словам, "особое внимание необходимо уделить реализации послания президента России Владимира Путина и майского указа в рамках федерального бюджета на 2019-2021 годы".

"Именно в бюджете должны быть отражены целевые показатели, поставленные президентом нашей страны, - а это вопросы, связанные с увеличением продолжительности жизни и повышения ее качества, развития медицины и образования, ускорения технологического развития, устойчивого экономического роста и увеличения реальных доходов наших граждан", - заключил Володин.