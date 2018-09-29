Минстрой РФ разрабатывает минимальный стандарт цифровизации городского хозяйства

ПЕРМЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ разрабатывает минимальный стандарт цифровизации городского хозяйства в России. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис в ходе рабочей поездки в Пермь.

"Мы сейчас готовим с коллегами, нашими партнерами из "Ростелекома", Ростеха оптимальный, минимальный стандарт цифровизации городского хозяйства, который нужно и можно использовать. Мы надеемся, что подобного рода стандарт станет основой в том числе для формирования региональных программ по цифровизации, а мы постараемся набор стимулирующих механизмов, в том числе финансовых, предложить регионам для того, чтобы они активно это внедряли", - сказал он.

Чибис также отметил, что министерство в настоящее время в рамках проекта "Умный город" изучает мировой опыт в этой сфере. "Сейчас как раз назрела ситуация, когда технологии, которые раньше были очень дорогие или труднодоступные, стали реально доступными для городского использования", - добавил собеседник агентства.

По его словам, российские технологии в сфере "умных городов" также уже стали конкурентоспособными. "Для нас было приятно и радостно, что, к примеру, нашумевшая система распознавания лиц, которая внедряется китайской компанией Huawei у себя на территории, базируется на решениях, разработчиками программного обеспечения которого является российская компания. Есть также очень эффективные технологии, в том числе, распознавания лиц есть у Ростеха. Это говорит о том, что технологически по многим параметрам мы можем конкурировать с зарубежными странами", - отметил замминистра.