Минфин прогнозирует ослабление курса рубля к 2031-2035 годам

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Минфин России прогнозирует постепенное ослабление курса рубля до 73,9 рубля за $1 в период до 2036 года. Также ведомство прогнозирует стабилизацию мировых цен на нефть в диапозоне $40-50 за баррель в этот период. Об этом говорится в "Бюджетном прогнозе РФ до 2036 года" на портале бюджетной системы.

Согласно прогнозу Минфина, курс рубля к доллару на 2021-2025 годы составит 66,4 рубля за $1, в 2026-2030 годах - 71,1 рубля за $1, а в период 2031-2035 годов - 73,9 рубля за $1.

Кроме того, по оценке российского ведомства, с высокой вероятностью цены на нефть на средне- и долгосрочном горизонте стабилизируются в диапазоне $40-45 за баррель в постоянных ценах. Нефть марки Urals, пор прогнозам Минфина, будет стоить в период 2021-2025 годов $55,2 за баррель, в 2026-2030 годах - $52,2 за баррель, а в период 2031-2035 годов - $54,9 за баррель.

"Подавляющая часть источников мирового предложения нефти, включая Российскую Федерацию и Ближний Восток, имеют низкую пороговую рентабельность (в диапазоне $10-30 за баррель). Сланцевая добыча в США рентабельна при ценах около $35-50 за баррель. Не следует сбрасывать со счетов менее эффективные источники добычи - глубоководные шельфовые месторождения или добыча из битумных песков Канады - для которых в последние годы произошло сокращение пороговых издержек вплоть до $50-60 за баррель. Таким образом, отсутствуют экономические предпосылки для сохранения высоких цен на нефть в ближайшие годы", - говорится в документе.