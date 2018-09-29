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Майский указ — 2018
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Кабмин предложил повысить зарплату учителям и врачам на 6% в 2019 году

В 2020 году предполагаемый рост составит 5,4%, в 2021 году - 6,6%

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предложило проиндексировать зарплаты отдельных категорий бюджетников, включая учителей и врачей, на 6% в 2019 году. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"В проекте федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов предусмотрено ежегодное повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, на которых распространяется действие указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года <…> с учетом темпа роста номинальной начисленной заработной платы к предыдущему году в 2019 году - на 6,0%, в 2020 году - на 5,4%, в 2021 году - на 6,6%", - отмечается в материалах.

В майских указах президента от 2012 года определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты к 2018 году должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону, - это учителя школы, работники культуры, соцработники, медсестры (100%), врачи, преподаватели вузов, научные работники (200%).

Теги
РоссияМайский указ — 2018
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