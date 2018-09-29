В Госдуме заявили, что доходы Пенсионного фонда увеличатся в 2019 году на 400 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Изменения параметров пенсионной системы не приведут к уменьшению трансферта из федерального бюджета в Пенсионный фонд (ПФР), его доходы вырастут в 2019 году на 400 млрд рублей. Об этом заявил журналистам в субботу глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комментируя внесение в Госдуму проекта федерального бюджета на 2019 год и проектов бюджетов внебюджетных фондов - ПФР, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования.

"Всех волнует вопрос, связанный с изменениями параметров пенсионной системы, поскольку очень много было разговоров о том, что будет снижен трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд. Итак, доходы Пенсионного фонда по 2019 году увеличиваются почти на 400 млрд рублей. Если в 2018 году мы ожидаем исполнения в районе 8,266 трлн, то в 2019 году мы полагаем, что эти доходы составят 8,612 трлн", - привел цифры Макаров.

"Видим, что все доходы ПФР остаются непосредственно в Пенсионный фонд, а межбюджетный трансферт в ПФР не сокращается, а наоборот, увеличивается, поэтому разговоры о том, что хоть какие-то средства пенсионеров уходят в федеральный бюджет и забираются из пенсий - это оказалось, как минимум, неправдой", - отметил депутат.