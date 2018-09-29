Размер субвенций на выплату пособия на первого ребенка составит 48,5 млрд рублей в 2019 г.

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Размер субвенций регионам на выплату ежемесячного пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка составит 48,5 млрд рублей в 2019 году. Об этом говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы.

Размер субвенций в 2020 году и 2021 году составит 58,3 и 60,6 млрд рублей соответственно, отмечается в материалах.

Пособие на первенца до достижении им полутора лет для малоимущих семей введено в России с начала 2018 года. Инициатива была выдвинута президентом России Владимиром Путиным. Пособие выплачивается исходя из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

Например, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум в Москве составил 18,7 тыс. рублей. Семья из трех человек в Москве могла получать пособие за первенца, если ее общий доход не превышал 84,3 тыс. рублей в месяц. В этом случае сумма ежемесячного пособия составила 14,2 тыс. рублей.