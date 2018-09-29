Кабмин предложил направить на нацпроект "Наука" в 2019-2021 годах более 130 млрд рублей

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает выделить на реализацию национального проекта "Наука" с 2019 по 2021 годы более 130 млрд бюджетных средств, говорится в опубликованных в субботу материалах, предоставляемых с проектом федерального бюджета на 2019-2021 гг.

"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Наука" запланированы в 2019 году в объеме 35 192,2 млн рублей, в 2020 году - 41 365,8 млн рублей, в 2021 году - 53 511 млн рублей", - говорится в материалах.

Национальный проект "Наука" должен быть разработан в соответствии с майским указом президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.